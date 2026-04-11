Вы делаете это каждый день: из-за чего питомцы могут обижаться на хозяев

Ветврач Колесникова: над собакой нельзя заносить руку и смотреть ей в глаза

Поведение человека иногда становится главным источником тревоги для животных.

Громкая речь, резкие жесты или непоследовательные команды могут сбивать домашних питомцев с толку и вызывать у них стресс. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала ветеринарный врач Наталья Колесникова.

По словам специалиста, кошки и собаки не испытывают обиду в человеческом смысле. Однако их реакции мы часто трактуем именно так, потому что не всегда правильно понимаем язык их тела.

Например, для собак человеческая речь нередко воспринимается как шум. Если хозяин говорит громко и активно жестикулирует, животное может перевозбудиться и начать вести себя не так, как ожидается. В ответ человек может начать ругать питомца, что лишь усиливает стресс и недопонимание.

Отдельное внимание эксперт обратила на жесты, которые люди считают дружелюбными. Поглаживание по голове сверху и пристальный взгляд в глаза собака может воспринять как угрозу или попытку доминирования. В природе такие сигналы используются для выяснения отношений, поэтому реакцией может стать агрессия.

Не менее важна последовательность команд. Если в одной ситуации собаке разрешают прыгать на человека, а в другой за это наказывают, животное теряется и не понимает, чего от него хотят.

С кошками ситуация иная. Они более территориальны и чувствительны к границам. Метки, которые часто воспринимаются как вредность, на самом деле служат способом обозначить пространство и снизить тревогу. Наказания в таких случаях могут только усугубить проблему. Кроме того, нежелательное поведение иногда связано со здоровьем, а не с характером питомца.

Даже чрезмерная ласка может стать причиной дискомфорта. Если кошку берут на руки или гладят против ее воли, она может воспринимать это как давление, а не проявление любви.

