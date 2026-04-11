Итальянского актера Клаудио де Мальо госпитализировали в Москве

Фото: Telegram/ГИТИС/gitis_official

Врачи увезли его в больницу прямо из учебного заведения.

Итальянского актера Клаудио де Мальо экстренно госпитализировали с инсультом в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Артист почувствовал себя плохо во время проведения мастер-класса в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Из-за состояния Клаудио врачи скорой помощи были вынуждены увезти его в больницу прямо из здания учебного заведения. Другие подробности выясняются.

Клаудио де Мальо не только актер и педагог, но также получил режиссерское образование в Болонье. Он имеет большой опыт работы как в Италии, так и за ее пределами. Артист возглавлял одну из ведущих театральных школ Италии — Гражданскую академию драматического искусства имени Нико Пепе, а в 2017 году основал международный фестиваль SaFest, посвященный комедии дель арте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артисты из Красноярска отравились во время гастролей в театре Моссовета. Коллектив готовился выйти на сцену со спектаклем «Бой с тенью», однако часть участников внезапно пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. В результате врачи госпитализировали 28 актеров.

