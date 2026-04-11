Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае провала переговоров

Фото: Reuters/ISRAELI MILITARY

Президент США готов снова прибегнуть к жестким мерам.

США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры провалятся. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистом телеканала Newsmax.

Глава Белого дома признался, что не собирается делать прогнозов о том, как завершится переговорный процесс по урегулированию конфликта между США и Ираном.

«Неважно (как пройдут переговоры. — Прим. ред.), иначе мы возобновим (удары по Ирану. — Прим. ред.). Мы готовы действовать», — сказал он.

Переговоры США и Ирана уже стартовали в пакистанской столице Исламабаде. Американскую делегацию возглавляют вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тегеран представляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране жители выходят на улицы в поддержку властей на фоне переговоров с США. Люди активно обсуждают условия перемирия, но относятся к соглашению с недоверием.

