Началось объявленное Путиным пасхальное перемирие
Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь православной Пасхи вступило в силу. Оно действует с 16:00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля 2026 года.
На этот период Россия приостанавливает боевые действия по всем направлениям. Соответствующие распоряжения были даны министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову.
новость дополняется