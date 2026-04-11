Кондратьев доложил Путину о росте числа виноградников на Кубани

Губернатор отметил, что все саженцы — отечественные, а их производство выросло в четыре раза.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля сообщил об увеличении виноградников в регионе на 6,5 тысяч гектаров.

Он подчеркнул, что это требует серьезных усилий: лоза, шпалера, долгий труд.

«Закон (о виноградарстве и виноделии. — Прим. ред.) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч. <…> У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза», — сказал Кондратьев, добавив, что саженцы — полностью отечественные, из российских питомников.

Ранее в ходе той же встречи губернатор заверил президента, что в 2026 году откроются все пляжи Кубани, пострадавшие от выбросов мазута после крушения танкеров в 2024 году.

В Геленджике в 2025 году открылся первый в России винный город «Белый мыс» — масштабный комплекс площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В его состав войдут музей, посвященный 150-летней истории отечественного виноделия, рестораны, винная лаборатория, школа сомелье, кинотеатр и крупнейшая в стране винотека.

Проект создается группой Акционерного Банка «РОССИЯ» и не имеет аналогов в мире.

Аэропорт Геленджик начал работу в мае 2010 года. В феврале 2019-го на Российском инвестиционном форуме в Сочи был подписан протокол о дальнейшем развитии воздушной гавани. Ключевыми инвесторами проекта выступили Акционерный Банк «РОССИЯ» и ВТБ.

Обновленный аэропорт 18 июля 2025 года принял первый рейс из Москвы. Его открытие вызвало повышенный интерес у туристов: билеты на первые и ближайшие вылеты были раскуплены сразу после начала продаж.

