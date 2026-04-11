В Белом доме опровергли информацию о разморозке иранских активов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

До этого руководство Тегерана передало Вашингтону план из десяти пунктов. Куда вошло снятие всех санкций с республики.

Вашингтон не подтвердил информацию о разморозке иранских активов на фоне мирных переговоров, которые должны пройти 11 апреля в Пакистане. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

До этого агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты якобы согласились пойти на уступки и разморозить активы, принадлежащие Тегерану, которые хранятся, например, в Катаре. Однако, как выяснилось, эта информация не соответствует действительности.

Прежде, 8 апреля, Дональд Трамп согласился приостановить удары по территории Ирана на две недели. Условием для этого была полная разблокировка Ормузского пролива.

После этого руководство исламской республики при содействии Пакистана передало Вашингтону мирный план из десяти пунктов. В нем, в том числе говорилось о снятии всех санкций с республики. Президент США назвал соглашение хорошим началом для мирных переговоров. Затем была назначена встреча делегаций двух стран.

