Сытость и энергия надолго: чем авокадо полезен для организма

Он выглядит скромно, но внутри скрывает набор веществ, за который его обожают диетологи и поклонники здорового питания.

Авокадо давно закрепился в списке самых популярных продуктов среди тех, кто следит за питанием и самочувствием. Его ценят за сочетание полезных жиров, витаминов и антиоксидантов, которые помогают поддерживать организм сразу по нескольким направлениям — от кожи до нервной системы и чувства сытости. Подробности — в материале 5-tv.ru.

От древних цивилизаций до мировой популярности

История авокадо уходит вглубь тысячелетий. Родиной плода считается Центральная Америка — регионы современных Мексики и Гватемалы. Еще у майя и ацтеков этот фрукт считался ценным источником энергии, а в некоторых культурах его даже называли «лесным маслом» из-за плотной, насыщенной текстуры.

В Европу авокадо попал после испанских экспедиций в XVI веке, однако по-настоящему массовым продуктом стал значительно позже — уже в XX веке, когда интерес к здоровому питанию начал стремительно расти. В настоящее время существует множество разновидностей авокадо — от небольших и гладких до крупных с плотной темной кожурой и маслянистой мякотью.

Что внутри: состав и питательная ценность

Авокадо выделяется среди фруктов необычно высокой энергетической плотностью. В его составе можно найти: витамины A, C, E, K и группы B, калий, магний, медь и фосфор, мононенасыщенные жирные кислоты, большое количество клетчатки.

Если рассматривать классическую порцию в 100 граммов, то в среднем это: 160–180 килокалорий, около двух граммов белка, примерно 15 граммов жиров, восемь-девять граммов углеводов.

Влияние на кожу и внешний вид

Авокадо часто называют «внутренней косметикой», и в этом есть логика. Витамины E и C участвуют в защите клеток от старения, помогают уменьшать сухость и делают кожу более эластичной. При регулярном употреблении может снижаться выраженность воспалений и покраснений. Жировая составляющая дополнительно укрепляет кожный барьер, помогая удерживать влагу и поддерживать более ровную текстуру кожи.

Сердце, сосуды и общее состояние организма

Высокое содержание пищевых волокон в авокадо стимулирует работу кишечника, предотвращая запоры. Растворимые волокна помогают контролировать уровень сахара в крови и уровень холестерина, нерастворимые — способствуют нормальной работе кишечника. Клетчатка в авокадо стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике. Питательные вещества и ферменты авокадо успокаивают чувствительную слизистую ЖКТ, что важно при лечении язвенной болезни.

Когда стоит быть осторожнее

Несмотря на выраженную пользу, авокадо подходит не всем. С осторожностью его стоит употреблять: при заболеваниях печени и желчного пузыря, при возможной аллергии, при склонности к перееданию из-за высокой жирности.

Для большинства взрослых оптимальным количеством считается примерно от половины до одного плода в день. Этого достаточно, чтобы получить полезные жиры и микроэлементы без перегрузки калорийностью.

Как его обычно употребляют

Лучше всего авокадо усваивается в свежем виде. Его добавляют: в салаты, на тосты, в смузи, в соусы, например гуакамоле. Особенность в том, что жиры авокадо помогают организму лучше усваивать жирорастворимые витамины из других продуктов. Из авокадо получают масло, которое считается одним из наиболее ценных растительных жиров.

Выбор и хранение

Спелый плод обычно слегка поддается при нажатии, но не должен быть слишком мягким. Если авокадо твердый, его оставляют дозревать при комнатной температуре. Разрезанный плод быстро темнеет, поэтому его часто хранят в холодильнике, иногда с добавлением лимонного сока или с сохраненной косточкой.

Итог

Авокадо — это не просто популярный элемент рациона, а функциональный продукт с выраженным влиянием на организм. Он поддерживает кожу, сердце, мозг и пищеварение, а при умеренном употреблении легко становится частью сбалансированного питания.

