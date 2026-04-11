Во Владикавказе задержаны три человека по делу о взрыве на складе пиротехники

Во Владикавказе полиция задержала троих человек по делу о взрыве на складе пиротехники. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Северной Осетии.

«По уголовному делу задержаны трое подозреваемых — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий», — сказано в заявлении ведомства.

Следствие продолжается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Накануне, 10 апреля, во Владикавказе на складе пиротехники прогремел мощный взрыв. Пожар был оперативно потушен. В результате пострадали 15 человек. Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов тела двоих погибших.

По словам главы республики Сергея Меняйло, рядом со складом — в соседнем здании — могло находиться нелегальное производство пиротехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

