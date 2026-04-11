Российская делегация прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где в Великую субботу накануне Пасхи сходит Благодатный огонь. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба организации.

Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков). За огнем также приехали ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие. Накануне, в Страстную пятницу, представители Фонда вознесли молитвы о мире на Святой земле вместе с патриархом Иерусалимским Феофилом.

Благодатный огонь доставят в Москву в аэропорт Внуково вечером в субботу, а затем по традиции привезут в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение. После церемонии его отправят во многие города России.

В этом году многие паломники не смогли прилететь в Иерусалим из-за войны на Ближнем Востоке, рассказал журналист Никита Кулюхин. Начало схождения Благодатного огня запланировано на 13:00 по московскому времени.

