В Иране жители выходят на улицы в поддержку властей на фоне переговоров с США

Люди активно обсуждают условия перемирия, но относятся к соглашению с недоверием.

В Иране жители массово выходят на улицы в поддержку властей и вооруженных сил на фоне предстоящих переговоров с США по урегулированию войны. Обстановку в городе Бушере 11 апреля показал «Известиям» корреспондент Насер Ашкери.

Он отметил, что население активно обсуждает условия объявленного перемирия.

«Это перемирие произошло по просьбе Соединенных Штатов Америки и с принятием 10 условий, выдвинутых Исламской Республикой. Если они не будут приняты, перемирие не будет признано, и до конца войны народ Ирана будет стоять рядом со своими вооруженными силами», — отметил журналист.

Он отметил, что значительное число иранцев сомневается в эффективности соглашения и при этом продолжают выражать поддержку правительству.

10 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что итоги предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые пройдут в Пакистане, будут ясны в течение суток. Он также добавил, что американские военные корабли готовятся к возможным действиям на случай, если диалог не увенчается успехом.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что переговоры возможны только при условии соблюдения десятипунктового плана, который американские делегаты сочли приемлемым. Иран отказывается от дальнейших уступок США в вопросе прекращения огня.

