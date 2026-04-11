Путин отметил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность РФ
В регионе уже полным ходом идет посевная кампания.
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Краснодарского края в обеспечение продовольственной безопасности России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.
«Краснодарский край вносит у нас существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что в регионе уже полным ходом идет посевная кампания. Кондратьев рассказал о ходе полевых работ — по его словам, аграрные мероприятия проходят штатно. Среди всех культур, выращиваемых на полях, озимые занимают 1,8 миллиона гектар. Всходы, по словам губернатора, хорошие, однако загадывать объем урожая пока рано.
«Запас влаги в почве больше одного метра — это обещает хороший урожай», — пояснил губернатор.
Ранее на совещании по развитию экспортного потенциала российской аграрной продукции вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2025 году Россия экспортировала продовольствия более чем на 41 миллиард долларов.
