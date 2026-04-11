Трамп анонсировал строительство самой большой в мире триумфальной арки

Фото: Reuters/U.S. Commission on Fine Arts

Проект уже передан в комиссию по изящным искусствам, заявил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении возвести в Вашингтоне крупнейшую триумфальную арку в мире. Соответствующее заявление он опубликовал 10 апреля в соцсети Truth Social.

«Моя администрация представила <…> проект создания самой большой и красивой триумфальной арки в мире», — написал глава Белого дома. По его словам, проект уже направлен на рассмотрение в комиссию по изящным искусствам, а новый архитектурный объект станет значимым дополнением к облику столицы.

Накануне, 2 марта, во время пресс-конференции Трамп также отвлекся от обсуждения иранского конфликта, чтобы рассказать о строительстве нового бального зала в Белом доме. По его словам, сооружение получится великолепным, однако шум строителей очень раздражает первую леди Меланию Трамп.

Кроме того, 23 марта телеканал CNN сообщил, что Трамп приказал установить во дворе Белого дома копию статуи Христофора Колумба, которую шесть лет назад снесли в Балтиморе во время протестов движения Black Lives Matter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в своем личном блоге заявил об отсутствии у Ирана других рычагов воздействия на мировое сообщество, кроме попыток блокировать Ормузский пролив. Американский лидер назвал такие действия краткосрочным шантажом с использованием международных водных артерий.

Трамп также отметил, что Исламская Республика продолжает существовать лишь благодаря предстоящим переговорам.

