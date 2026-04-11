«Группа крови одна»: Dj Smash назвал себя потомком инопланетян

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист сослался на исследование, которое имеет научную почву.

Музыкант Андрей Ширман, известный публике как DJ Smash, связал свое происхождение с инопланетянами из-за группы крови. Своей необычной теорией он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night*».

Артист сослался на исследование с «научной почвой», согласно которому обладатели четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором могут считать себя потомками инопланетян. Далее он добавил, что имеет такой тип крови.

«Последние исследования, которые уже имеют под собой определенную научную почву, говорят о том, что, если у человека четвертая группа крови с отрицательным резусом, скорее всего, он является потомком инопланетян либо инопланетянином. У меня как раз такая группа крови, поэтому больше на этом вопрос исчерпан», — сказал Андрей.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Катя Лель заявила о наличии дарованных вселенной сверхспособностей – она может лечить бессонницу и головную боль. При этом есть люди, которые обращаются к ней за помощью. Сама артистка таким способом преодолевает трудности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.