Кишечные бактерии связали с риском развития деменции

Новое исследование показало неожиданное влияние микрофлоры на работу мозга.

Ученые выявили связь между состоянием кишечных бактерий и развитием деменции. Об этом сообщает Science Daily.

Исследование, результаты которого публикует издание, показало, что изменения в микробиоме кишечника могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций и повышением риска нейродегенеративных заболеваний.

Как установили специалисты, определенные бактерии способны влиять на работу мозга через так называемую ось «кишечник — мозг». Они вырабатывают вещества, которые либо поддерживают нейронную активность, либо, напротив, нарушают ее. В частности, некоторые микроорганизмы могут подавлять работу зон, отвечающих за память и обучение, что потенциально ускоряет развитие деменции.

Дополнительно ученые отметили, что дисбаланс микрофлоры, или дисбактериоз, может провоцировать воспалительные процессы, влияющие на центральную нервную систему. Прежде исследования уже указывали на связь кишечника с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и другие формы возрастных когнитивных нарушений.

