Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в многоэтажке в Подмосковье

Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в Мытищах. Об этом сообщили в МЧС России.

Огонь вспыхнул в 17-этажном многоквартирном жилом доме в Мытищах на улице Станционной. Возгорание произошло в квартире площадью 70 квадратных метров на 11-м этаже. Частично пострадали несколько балконов, уточняет в сообщении Московской областной противопожарно-спасательной службе.

К ликвидации огня привлекли более 80 человек и 29 единиц специальной техники. На место происшествия прибыли сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с работниками федеральной противопожарной службы.

Из здания были эвакуированы 20 человек. В настоящее время пожар локализован.

Днем ранее, 10 апреля, в Москве в жилом доме в районе Ясенево в результате пожара погибли два человека. По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, расположенной на 16-м этаже многоквартирного здания.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. По данным ведомства, обстоятельства произошедшего и причины детонации еще предстоит установить. Взрыв произошел в помещении склада.

После детонации возник пожар, который распространился по зданию. В момент происшествия внутри находились сотрудники предприятия.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, в результате трагедии погибли два человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

