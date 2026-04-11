Неизвестные расстреляли семерых человек в парке в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/Ajmal Kakar

Среди погибших есть и дети.

В парке афганской деревни Габарзун, расположенной в провинции Герат, неизвестные расстреляли семерых человек. Об этом сообщает портал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря МВД страны Абдула Матина Кани.

По словам очевидцев, преступление совершили вооруженные автоматами люди, которые прибыли к месту отдыха на мотоциклах. Сперва они на глазах женщин и детей убили мужчин, а потом открыли огонь по тем, кто попытался убежать. Среди погибших от рук неизвестных есть несовершеннолетние.

Портал подчеркивает, что жертвы и пострадавшие ранее совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага», а после религиозного обряда решили отдохнуть в парке. На текущий момент ответственность за нападение на группу верующих никто не взял.

