Путин: от развития технологий зависит существование России

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Сегодня языковые модели научились проводить глубокий анализ, хотя раньше их оценивали по уровню знаний.

Способность России реагировать на темпы технологических изменений определят независимость России. Более того: от этого зависит само существование российского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ).

«От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и, в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства», — подчеркнул он.

Российский лидер также призвал обращать внимание на ускоренное развитие современных технологий. По его словам, фундаментальные языковые модели нейросетей с мощными вычислительными ресурсами становятся все сложнее. Раньше, подчеркнул глава государства, подобные системы оценивали только по уровню энциклопедических знаний, но сегодня, если верить результатам тестов, они научились проводить глубокий междисциплинарный анализ.

Ранее Путин отметил, что технологии искусственного интеллекта проникли во все ключевые отрасли России. Он добавил, что вопросы внедрения ИИ в оборонную сферу, к примеру, важны для суверенитета и будущего страны.

