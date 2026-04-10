Путин: искусственный интеллект меняет облик России

Президент отметил важность создания своих языковых моделей ИИ для будущего страны.

Технологии искусственного интеллекта сегодня проникли во все важнейшие отрасли страны и меняют их внешний облик. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития ИИ.

«Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности, да и вообще всей жизни страны», — сказал он.

Глава государства отметил важность вопросов создания и внедрения ИИ для будущего страны. Он заявил, что обороноспособность России зависит, в том числе от наличия суверенных и конкурентоспособных языковых моделей искусственного интеллекта.

Путин также указал на то, что иностранные оборонные ведомства вкладывают ресурсы в развитие искусственного интеллекта и добиваются хороших результатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что за последний год почти три четверти граждан России пользовались искусственным интеллектом. При этом каждый второй работает с нейросетями еженедельно.

