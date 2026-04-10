Олег Тактаров назвал Россию самой комфортной для жизни страной

Олег Тактаров: в США безопасность на нуле, в отличие от России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Спортсмен долгое время провел за границей, строя там карьеру.

Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров считает Россию самой комфортной и свободной страной для жизни. Об этом он заявил в беседе с Sport24.

«Сейчас в Штатах бензин в четыре раза дороже, чем у нас, бомжи в магазинах воруют все, что хотят. Безопасность у них (в США. — Прим. ред.) на нуле, а в России я с таким не сталкивался», — сказал Тактаров.

Спортсмен подчеркнул, что в России он чувствует себя настолько спокойно, что даже перестал запирать дверь в своем доме.

О том, как устроена жизнь за границей, Тактаров знает не понаслышке. Еще в 1994 году он уехал в США, где сделал успешную карьеру в спорте и кино. Несмотря на востребованность за океаном, в 2011 году актер окончательно вернулся в Россию и сейчас живет в Сарове.

