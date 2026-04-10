Участие MAX в программах поиска уязвимостей назвали признаком зрелости продукта
Участие российского мессенджера MAX в открытых программах поиска уязвимостей — признак зрелости продукта. Об этом 5-tv.ru рассказал киберэксперт и генеральный директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
По его словам, MAX активно использует платформу Bug Bounty для оперативного выявления и устранения бэкдоров и уязвимостей. Программа представляет собой мировой стандарт «цифровой гигиены разработки».
«Практика Bug Bounty — это мировой стандарт цифровой гигиены разработки. 213 репортов и 22 миллионов выплат — это не уязвимость MAX, а показатель серьезного подхода и работы на опережение команды этого мессенджера», — отметил эксперт.
Специалист подчеркнул, что не только MAX прибегает к исследованиям такого рода. Так, например, в прошлом году WhatsApp* потратил на поиск уязвимостей более 20 миллионов долларов, а крупнейшая выплата Telegram превысила 200 тысяч долларов за нахождения у себя целого комплекса критических проблем в системе безопасности.
Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал шифрование в WhatsApp* крупнейшим мошенничеством в истории.
По его мнению, под видом защищенного обмена сообщениями сервис якобы имеет доступ к пользовательскому контенту и может передавать данные сторонним структурам.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.