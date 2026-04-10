Трамп обвинил Иран в мировом шантаже

Трамп: Иран выживает только благодаря скорым переговорам и шантажу
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
Однако, помимо единственного козыря, у Тегерана больше нет рычагов давления, уверен президент США.
У Ирана не осталось рычагов давления на мировое сообщество, кроме попыток контролировать Ормузский пролив. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети.
«Иранцы, кажется, не понимают, что у них нет козырей, кроме краткосрочного шантажа мира с использованием международных водных путей», — написал американский лидер в личном блоге.
Кроме того, Трамп заявил, что Иран продолжает существовать только благодаря скорым переговорам.
Ормузский пролив — стратегическая артерия, по которой проходит около 20% мировых поставок нефти. После начала военных операций США и Израиля против Ирана Тегеран перекрыл этот водный маршрут, чем спровоцировал энергетический кризис. Сейчас проход для судов уже открыт благодаря двухнедельному перемирию.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский лидер пообещал мощную перезагрузку в мире. Толчком для этого станет встреча США с Ираном в пакистанском Исламабаде, куда уже направилась делегация Трампа, получив от него четкие инструкции.
