Во Владикавказе приостановили разбор завалов из-за угрозы обвала здания
Работы продолжатся завтра утром.
Работы по разбору завалов на месте взрыва на складе пиротехники во Владикавказе временно приостановлены из-за риска обрушения уцелевших конструкций здания. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Решением оперативного штаба вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП: есть риск обрушения здания», — написал он в личном блоге.
По словам главы региона, рисковать жизнями спасателей в таких условиях недопустимо. Именно поэтому работы на сегодня прекращены, а к территории приставлена охрана. Разбор завалов возобновится завтра утром.
«В домах, расположенных рядом с местом ЧП, полностью восстановлены электроснабжение, водо- и теплоснабжение», — отметил Сергей Меняйло.
Сейчас специалисты продолжают убирать территории возле жилых домов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате взрыва два человека погибли, их тела извлекли из-под завалов складского помещения. Еще 14 жителей пострадали.
