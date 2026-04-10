В Ливане 13 сотрудников госбезопасности погибли после удара Израиля по Набатии

Фото: Reuters/Raghed Waked

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Ливана осудил действия ЦАХАЛ.

В ливанском городе Набатия 13 сотрудников государственной безопасности погибли в результате удара Израиля по административному зданию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента Ливана Жозефа Ауна.

По информации агентства, президент выступил с резким осуждением действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Аун подчеркнул, что агрессия в отношении гражданских и государственных институтов не заставит страну отказаться от защиты своего национального суверенитета.

Ливанское национальное агентство NNA охарактеризовало данный налет как одну из самых масштабных и ожесточенных атак с момента начала эскалации конфликта. В городе зафиксированы колоссальные разрушения жилых кварталов, на местах происшествий продолжают работать спасательные службы и медики, проводящие эвакуацию пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран выйдет из переговоров с США в случае возобновления ударов по Ливану. После масштабной агрессии Тель-Авива против Ливана в прошедшую среду исламская республика установила жесткое условие: участие в дискуссиях о временном перемирии возможно только при полной остановке атак на столицу Ливана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.