Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа блогера Лерчек

Гособвинение также просит назначить Артему Чекалину штраф.

Прокурор запросил для бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина семь лет и шесть месяцев колонии общего режима по уголовному делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу. Об этом 5-tv.ru сообщил участник судебного процесса.

По данным следственных органов, подсудимый выступил организатором преступной схемы, в рамках которой из России в Объединенные Арабские Эмираты было перечислено более 250 миллионов рублей. Для осуществления транзакций использовались подконтрольные фигуранту юридические лица.

Помимо тюремного срока, прокурор настаивает на назначении штрафа в размере 200 миллионов рублей, в то время как сторона защиты полностью отрицает вину своего доверителя и просит оправдательного приговора. Окончательное решение суда должно быть озвучено в ближайшее время.

Параллельно с этим процессом стало известно о послаблениях в других разбирательствах, связанных с семьей Чекалиных. Следственный комитет России принял решение отказать Федеральной налоговой службе в возбуждении нового уголовного дела о неуклонении от уплаты налогов.

Это связано с тем, что в марте 2026 года бывшие супруги полностью ликвидировали задолженность перед государством. Адвокаты предоставили соответствующие документы о погашении долга, что позволило закрыть налоговый вопрос.

