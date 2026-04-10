Дональд Трамп анонсировал мощную перезагрузку в мире перед встречей с Ираном

Фото: Reuters/Evan Vucci

Американская делегация уже направилась на переговоры с Тегераном, что и должно стать толчком для перемен.

Перед началом переговоров с иранской стороной в Пакистане президент США Дональд Трамп пообещал устроить самую мощную перезагрузку в мире. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети.

«Самая мощная перезагрузка в мире!» — написал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил серьезность намерений Вашингтона. По его словам, американская делегация уже отправилась в Исламабад, получив от Трампа четкие инструкции. Он также добавил, что в Белом доме с нетерпением ждут начала диалога.

Путь к этой встрече был непростым. Как ранее писал 5-tv.ru, руководство Ирана несколько раз переносило поездку в Пакистан. Причиной задержек становились удары Израиля по Ливану. Тегеран неоднократно предупреждал, что продолжение атак может полностью сорвать мирный процесс.

Сейчас удары по Бейруту прекращены под давлением исламской республики, однако при любом обострении конфликта переговоры снова окажутся под угрозой.

