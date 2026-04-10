СК возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе

Идет установление причин детонации пиротехнического объекта и последующего пожара на месте происшествия.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

В СК добавили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины детонации.

Взрыв произошел днем 10 апреля в помещении склада, расположенного в Партизанском переулке. После детонации возник пожар, который распространился по зданию. В момент происшествия внутри находились сотрудники предприятия. По данным СК, точное число погибших и пострадавших продолжает уточняться.

На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр территории, фиксируются следы происшествия и изымаются вещественные доказательства.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в результате ЧП погибли два человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

«15 человек пострадали, 2 погибли. Двое в тяжелом состоянии, один — в очень тяжелом. Двое детей, состояние — стабильное», — сказал он в беседе с ТАСС.

Из-под завалов на месте взрыва во Владикавказе было извлечено тело второго погибшего.

