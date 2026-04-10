Иран выйдет из переговоров с США в случае возобновления ударов по Ливану

Исламская республика оказала серьезное давление на Вашингтон, вынудив американскую администрацию повлиять на действия Тель-Авива.

Иран прекратит переговоры с США в Пакистане, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах безопасности.

По информации источника, после масштабной агрессии Тель-Авива против Ливана в прошедшую среду исламская республика установила жесткое условие: участие в дискуссиях о временном перемирии возможно только при полной остановке атак на столицу Ливана. Источник подчеркнул, что единство фронта сопротивления не является предметом для торга, из-за чего вылет иранской делегации в Пакистан ранее неоднократно откладывался.

Давление со стороны Тегерана и реальная перспектива срыва дипломатического процесса заставили США воздействовать на израильское руководство для приостановки ударов. Тем не менее в Иране предупредили, что продолжение любого диалога в будущем напрямую зависит от отказа Израиля от нападений на Бейрут и его южный пригород Дахия. В случае нарушения этих договоренностей и возобновления бомбардировок переговорный процесс будет немедленно прекращен.

