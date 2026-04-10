«Четкие указания»: Вэнс раскрыл детали подготовки США к переговорам по Ирану

Вэнс сообщил, что получил четкие указания от Трампа по переговорам с Ираном

Фото: Reuters/Jacquelyn Martin

Джей Ди Вэнс перед вылетом сообщил журналистам о полученных указаниях главы Белого дома Дональда Трампа.

Делегация США направляется в Пакистан для переговоров по Ирану с четко определенными установками, утвержденными президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом, его слова приводят американские СМИ.

По словам Вэнса, глава государства заранее сформулировал ряд указаний, которыми будут руководствоваться представители американской стороны в ходе предстоящих контактов. Он отметил, что речь идет о конкретных ориентирах для переговорного процесса.

«Президент дал нам довольно четкие указания», — высказался Вэнс.

Вице-президент не раскрыл содержание поручений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый раунд переговоров запланирован на 11 апреля. По имеющимся данным, американскую сторону на консультациях представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и советник президента США Джаред Кушнер. Ожидается, что обсуждения затронут вопросы региональной безопасности и экономических ограничений.

В Белом доме отметили, что президент Дональд Трамп готов поддержать соглашение только при условии его соответствия стратегическим интересам Соединенных Штатов.

