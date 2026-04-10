Жизнь в вечной тьме: женщина не может выйти на свет из-за редкой аллергии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже минутное пребывание под солнечными лучами вызывает у женщины невыносимую боль и тяжелые ожоги.

Британка Сонал Кей страдает от крайне редкого и тяжелого заболевания — хронического актинического дерматита, из-за которого она вынуждена жить в полной изоляции от дневного света. Об этом сообщает Daily Mail.

В эфире телепередачи This Morning женщина поделилась подробностями своей борьбы с недугом, отметив, что любая активность на открытом воздухе даже в пасмурную погоду для нее смертельно опасна.

«Как ребенок, я страдала от тяжелой экземы, но после отпуска за границей все резко ухудшилось. <…> Каждый раз, оказываясь на улице, я чувствовала боль и дискомфорт. Мне было 18 лет, когда поставили диагноз <…> Это был по-настоящему темный период», — рассказала женщина.

Из-за болезни Кей не может вести привычный образ жизни: она не в состоянии обнимать собственных детей без риска для здоровья и вынуждена постоянно находиться в затененных помещениях.

Сонал Кей вынуждена была превратить свой дом в настоящую крепость, защищенную от ультрафиолета. Окна в ее жилище покрыты специальной защитной пленкой, так как даже свет, проникающий сквозь стекло, провоцирует аллергическую реакцию. По словам женщины, она наносит солнцезащитный крем так же машинально, как другие люди берут ключи или надевают обувь.

Опасность представляет не только прямой солнечный свет, но и обычное дневное освещение — достаточно всего одной минуты пребывания на улице, чтобы кожа начала буквально «сгорать». Ситуация осложняется тем, что после приступов у Сонал развивается психологическая боязнь любого излучения, включая свет от бытовых ламп, из-за чего периоды восстановления она проводит в абсолютной темноте.

Присутствовавшая в студии эксперт-дерматолог профессор Лесли Роудс, которая диагностировала болезнь Сонал еще в 1997 году, подчеркнула серьезность этого воспалительного заболевания. Она отметила, что хронический актинический дерматит имеет иммунную или генетическую природу, а иногда может провоцироваться приемом обычных медикаментов.

Профессор Роудс добавила, что такие пациенты сталкиваются с огромным давлением на психику и социальную жизнь, часто оставаясь непонятыми окружающими из-за редкости их состояния. Тем не менее, врач выразила надежду на современные методы лечения, которые активно развиваются и могут в будущем облегчить страдания людей, столкнувшихся с подобной гиперчувствительностью.

В настоящее время Сонал продолжает выступать в качестве «подопытного кролика» для самой себя, методом проб и ошибок подбирая способы защиты, где ценой каждой ошибки становится мучительная кожная реакция.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.