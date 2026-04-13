Как в «Пункте назначения»: 12-летнего мальчика затянуло в фильтр джакузи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ребенок оказался заблокирован под водой из-за неисправной системы.
В Италии 12-летний мальчик скончался в результате несчастного случая, произошедшего в гидромассажной ванне отеля в курортном регионе Римини. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент случился во время пасхальных выходных в спа-центре гостиницы. Мальчик по имени Маттео Брандимарти отдыхал с родителями, когда его ногу внезапно затянуло в фильтрационное сопло работающего джакузи.
Из-за мощного всасывания ребенок не смог самостоятельно выбраться на поверхность и провел под водой около пяти минут.
Сотрудникам отеля удалось извлечь пострадавшего только после полного отключения электропитания и насоса системы. Прибывшие медики констатировали у ребенка остановку сердца, но смогли временно реанимировать его и доставить на вертолете в госпиталь.
Несмотря на усилия врачей и использование систем жизнеобеспечения, у мальчика была зафиксирована смерть мозга из-за длительного кислородного голодания.
Родители Маттео, Маурицио и Николетта, уже дали свое официальное согласие на передачу органов сына для трансплантации другим нуждающимся пациентам.
Местная прокуратура начала масштабное расследование по факту непреднамеренного убийства, хотя конкретных подозреваемых в деле пока нет. Инспекторы службы охраны труда изучают техническое состояние гидромассажной установки на предмет нарушений.
Эксперты ищут конструктивные недостатки в соплах и вентиляционных отверстиях, а также проверяют наличие защитных решеток, которые должны были предотвратить подобный инцидент.
На данный момент зона бассейна и спа-комплекс закрыты для посещения, а правоохранители рассматривают возможность проведения вскрытия для окончательного подтверждения причин смерти подростка. В социальных сетях тысячи людей выражают соболезнования семье, потерявшей ребенка при столь ужасных обстоятельствах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.