Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Торжественная пасхальная служба в честь в честь Воскресения Христова началась в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Смотрите прямую трансляцию на 5-tv.ru.

Праздничное богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Служба включает в себя пасхальную заутреню и Божественную литургию, а также крестный ход. Он символизирует процессию жен-мироносиц, которые шли перед рассветом к гробу Христа.

Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на Голгофе вблизи Иерусалима. На третий день он воскрес, после чего явился апостолам и всем, кто в него уверовал.

В этом году исполняется 30 лет со дня первой пасхальной службы в возрожденном Храме Христа Спасителя. 14 апреля 1996 года здесь прошла первая Пасхальная вечерня, которую совершил Патриарх Алексий II в присутствии президента России Бориса Ельцина.

Пасха у православных христиан в 2026 году выпала на 12 апреля.

Пасхальная служба в 2026 году: когда начинается и сколько длится

Пасхальное богослужение, как правило, стартует после 23:00, однако верующие приходят в храм заранее. Службу открывает Пасхальная полунощница: в этот момент в храме гасят паникадила — большие люстры под куполом. Перед Царскими вратами устанавливают подобие гробницы с плащаницей — полотном с изображением Христа. После чтения канона Великой субботы ее переносят в алтарь.

Затем начинается крестный ход. В разных храмах он может стартовать либо ровно в полночь, либо за 15–20 минут до нее. После шествия верующие возвращаются внутрь.

Далее проходит заутреня: диакон произносит великую ектению, а хор исполняет пасхальный канон, состоящий из восьми песнопений. Во время каждой части совершается каждение — священнослужители обходят храм с кадилом, что символизирует явления воскресшего Христа ученикам.

Ранее власти Израиля приняли решение открыть Храм Гроба Господня в Иерусалиме для прихожан и паломников. Доступ ко всем святым местам Старого города восстановили.

До этого предполагалось, что на церемонии схождения Благодатного огня в преддверии Пасхи смогут присутствовать только священники, так как на крышу храма во время обстрелов неоднократно падали осколки ракет.

