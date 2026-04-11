В преддверии Пасхи тысячи верующих прибыли в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы своими глазами увидеть одно из самых почитаемых христианских чудес — схождение Благодатного огня. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Начало схождения Благодатного огня запланировано на 13:00 по московскому времени.

Благодатный огонь — это священное пламя, возникающее ежегодно в Великую субботу перед Пасхой в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Этот храм является местом погребения Иисуса Христа и содержит несколько значимых христианских реликвий: Гроб Господень, Камень помазания, где тело Спасителя, по преданию, готовили к погребению, и самый большой в мире фрагмент Животворящего креста.

Для православных верующих Благодатный огонь олицетворяет воскрешение Христа, победу жизни над смертью и истины над обманом. Существует убеждение, что если огонь не сойдет в определенный момент, это будет предзнаменованием конца света. Однако за всю историю таких случаев не зафиксировано.

Благодатный огонь нисходит внутри каменного строения в центральной части храма Воскресения Христова. Там появляется огненный столб, от которого зажигают свечи и лампады.

