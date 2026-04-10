«Стабильный и сильный»: Эррол Маск назвал Путина уверенным в своих решениях лидером

Эррол Маск назвал Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером

Предприниматель сравнил подходы мировых руководителей и высказался о диалоге между ними.

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол назвал президента России Владимира Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бизнесмена, он неоднократно слушал выступления российского главы государства и обратил внимание на последовательность и логичность его позиции.

«Я много слушал, как он говорит. Очень рациональный, стабильный, сильный в своей позиции, уверенный в своей позиции», — высказался Эррол Маск.

Говоря о мировых политиках, предприниматель упомянул президента США Дональда Трампа, отметив, что оба лидера, по его оценке, отличаются прагматичным подходом. При этом Маск подчеркнул, что Трамп обладает значительным жизненным опытом, который влияет на его стиль управления.

Бизнесмен также выразил мнение, что возможный диалог между Путиным и Трампом мог бы привести к быстрым договоренностям.

«Я был бы очень рад видеть, как они снова разговаривают, они довольно быстро пришли бы к соглашению, необязательно к соглашению, которое обрадовало бы других людей», — добавил он.

Ранее Эррол Маск высказывался и о России в более широком контексте. В частности, он допускал возможность рассмотреть Москву как место для проживания. По его словам, российская столица привлекает его масштабом и архитектурой, однако он предпочитает жить за пределами крупных городов.

