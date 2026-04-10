Дочь космонавтов Терешковой и Николаева обокрали в Подмосковье

Из дома пропало отопительное оборудование.

В Подмосковье обокрали дом дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева — Елены Терешковой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Дом Елены находится в районе Щелково. Неизвестный забрался туда пару дней назад. Сколько дней он находился в жилище — неизвестно. Уточняется, что вор вынес из дома женщины водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор, а потом скрылся. Пропажу Елена обнаружила 9 апреля. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Как отметил в беседе с 5-tv.ru супруг Елены Андрей Родионов, из дома действительно пропали вещи, и в данный момент этим делом занимаются следователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что преступники взорвали автомобиль с деньгами. Все произошло в небольшом южноафриканском городе. Нападавшие перехватили бронированный автомобиль посреди улицы и, чтобы попасть внутрь, использовали взрывчатку. Причем заряд был настолько мощным, что куски металла разлетелись на десятки метров.

