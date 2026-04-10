«Бессмертный полк» в регионах России пройдет как очно, так и онлайн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Патриотическая акция «Бессмертный полк» состоится в регионах России как в очном, так и в онлайн-формате. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре «Россия».

«Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне», — подчеркнул он.

Решение о формате проведения будет приниматься в зависимости от обстановки, по решению властей в каждом из регионов. Мероприятие пройдет онлайн, если того потребуют соображения безопасности.

В 2025 году акция «Бессмертный полк» объединила традиционные уличные шествия с современными технологиями. Благодаря цифровой платформе у россиян была возможность загрузить и восстановить фотографии ветеранов, очистив их от повреждений. Как и в этом году, каждый регион сам решал, проводить ли масштабные живые мероприятия, или обойтись виртуальными акциями и онлайн-экскурсиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.