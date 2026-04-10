Юных москвичей научат финансовой грамотности в библиотеках

В рамках акции «Библионочь» дети узнают, как правильно обращаться с деньгами через знакомые сюжеты в литературе, народную мудрость и творчество.

В Москве 18 апреля пройдет Всероссийская акция «Библионочь». Столичные библиотеки подготовили целую программу, посвященную финансовой грамотности — юных гостей ожидают лекции, викторины, интерактивные занятия и мастер-классы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Здесь финансовая грамотность раскроется для участников мероприятия совершенно с новой стороны: через знакомые сюжеты в литературе, народную мудрость и творчество. Основная тема мероприятия — «Единство народов России».

В библиотеке № 128 разобраться в вопросах финансов участникам помогут герои различных произведений. В библиотеке № 100 дети раскрасят копилки народными орнаментами, затем оформят их бусинами и бисером. В библиотеке № 76 пройдет викторина «Народная мудрость», где участники узнают много нового о старинных обрядах, связанных с деньгами, а также пословицами и сказочными сюжетами.

Познавательную программу разработал московский Департамент финансов совместно с центром финансовой грамотности и Департаментом культуры Москвы. Все мероприятия бесплатные, но для участия потребуется предварительная регистрация.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин сообщил о планах модернизации культурных центров Москвы. В 2025 году в городских парках появились лесные библиотеки — удобные пространства для чтения и работы.

