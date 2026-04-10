В Москве отменили фестиваль поклонников Аллы Пугачевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Москве не состоится ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». Мероприятие отменили после обращений со стороны общественных активистов и последующего давления, о чем сообщил продюсер проекта Андрей Краснобаев.

По его словам, причиной такого решения стали многочисленные жалобы и обращения в контролирующие инстанции, которые повлияли на судьбу фестиваля.

«Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — сказал Краснобаев агентству РИА Новости.

До этого в Кыштыме Челябинской области было отменено выступление комика Алексея Щербакова, известного по участию в шоу «Что было дальше?». Концерт, запланированный на 14 апреля, не состоится — соответствующее уведомление поступило во Дворец культуры «Победа».

Ранее певица Леди Гага в последний момент отменила выступление в Монреале, которое должно было пройти в рамках тура The Mayhem Ball.

Причиной отмены концерта стала острая респираторная инфекция, из-за которой врачи запретили артистке выходить на сцену. Певица призналась, что на протяжении нескольких дней пыталась прийти в форму, однако ее самочувствие лишь ухудшалось.

