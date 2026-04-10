ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Православный праздник вошел в четверку самых значимых торжеств после Нового года, Дня Победы и 8 Марта.

Большинство граждан России собираются отмечать православную Пасху в 2026 году. Об этом 10 апреля сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса.

Среди тех, кто сядет за праздничный стол, чаще встречаются православные, женщины, люди старшего возраста, жители небольших городов и россияне с высокими доходами.

«Большинство наших сограждан (семь из десяти) собираются праздновать Пасху», — говорится в материале.

Пасха занимает четвертое место по значимости для жителей страны, уступая только Новому году, Дню Победы и Международному женскому дню. Самым православным округом оказался Сибирский, наименее — Северо-Кавказский.

Исследователи отмечают, что праздник все больше воспринимается как культурное и семейное событие. Крашеные яйца, куличи и застолье остаются главными традициями, тогда как посещение храма и освящение ушли на второй план. Строгость соблюдения Великого поста оценивается всего в 14 пунктов из 100, хотя с возрастом этот показатель растет до 21.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.