Спасали от конца света и динозавров: родители-сектанты не давали дочери учиться и лечиться

Девочку заставляли участвовать в демонстрациях против Русской православной церкви.

Суд забрал десятилетнюю дочь из семьи, вступившей в секту «Царская империя». Родители девочки присоединились к организации, чтобы «спастись от конца света». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На отчима и мать возбудили исполнительные производства, ребенка планируют передать органам опеки и попечительства. Иск в Кичменгско-Городецкий районный суд подала 33-летняя сестра ребенка. Она хочет, чтобы мужчину и женщину ограничили в родительских правах.

В иске указано, что опекуны девочки назвались «инокиней Флавией» и «отцом Григорием». Вместе с малышкой они уехали жить в общину в Ульяновской области. Несовершеннолетняя не училась, не наблюдалась у детских врачей, не общалась с другими детьми и нормально не спала. Родители заставляли ее поститься и не давали отдыхать — кроме того, ее вовлекали в демонстрации против Русской православной церкви.

Истица пыталась спасти сестру, приезжала в секту в сопровождении СМИ. Мать девочки вышла им навстречу и заявила, что спасает себя и дочь «от скорого конца света и динозавров».

