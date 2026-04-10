Гарантии для пациентов: как оформить больничный задним числом
Юрист Посадкова: больничный задним числом оформляют по решению комиссии
Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov
Выдача документа требует коллегиального решения и медицинских оснований.
Оформление больничного задним числом допускается только при наличии решения врачебной комиссии. Об этом ТАСС сообщила медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.
По словам специалиста, такая практика не относится к стандартным процедурам и применяется лишь при наличии объективных медицинских причин. Для оформления документа задним числом требуется не только заключение лечащего врача, но и коллегиальное решение комиссии, подтверждающее обоснованность выдачи.
Действующие нормы не позволяют врачу единолично оформлять или продлевать больничный на уже прошедшие дни. Это правило направлено на исключение злоупотреблений и обеспечение достоверности сведений о временной нетрудоспособности пациента.
Как пояснила Посадкова, решение о выдаче такого больничного принимается в исключительных ситуациях. К ним относятся случаи, когда пациент обратился за медицинской помощью с задержкой, либо когда врач оказывал помощь на дому, однако состояние здоровья гражданина требовало подтверждения нетрудоспособности с более раннего срока.
