Двое погибли, пятеро выжили: что известно о пропаже группы туристов на Камчатке
Маршрут, рассчитанный на две недели, превратился в борьбу за жизнь.
На Камчатке завершилась масштабная поисково-спасательная операция после исчезновения туристической группы, отправившейся в поход из села Пиначево Елизовского района.
История началась как обычное путешествие, но закончилась гибелью людей и возбуждением уголовного дела. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Как начался поход и что пошло не так
Туристическая группа из девяти человек отправилась в путь 28 марта. Планировалось, что маршрут займет около двух недель, а конечной точкой станет район Авачинского перевала. Возвращение было намечено на 10 апреля.
Однако уже 3 апреля, в районе Таловского, между участниками произошел конфликт. В результате ссоры группа разделилась: двое туристов решили идти по сокращенному маршруту, а остальные семь продолжили движение по первоначальному плану.
Ключевая проблема заключалась в том, что спутниковый телефон и палатка оказались именно у меньшей группы. Таким образом, большая часть туристов фактически осталась без связи и полноценного укрытия в условиях дикой природы.
О пропаже стало известно 9 апреля, после чего начались срочные поиски.
Масштабная поисковая операция
К операции привлекли значительные силы. В поисках участвовали сотрудники поисково-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Камчатскому краю, специалисты краевого учреждения ЦОД, а также инспекторы природного парка «Вулканы Камчатки».
Передвижение спасателей осуществлялось на снегоходах, кроме того, к операции подключили вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в поисках были задействованы 22 человека и пять единиц техники.
Маршрут группы обследовали с разных направлений, проверяя возможные отклонения от пути и зоны, где туристы могли оказаться в сложной ситуации.
Кто входил в группу
В составе туристической группы были:
— Елизавета Е., 22 года;
— Егор Р., 31 год;
— Алексей К., 21 год;
— Федор Р., 22 года;
— Полина Ф., 25 лет;
— Кира В., 23 года;
— Дмитрий Ф., 27 лет;
— Олег С., 22 года;
— Сергей В., 24 года.
Большинство участников прибыли из Санкт-Петербурга и были связаны с Санкт-Петербургским горным университетом. Одна из девушек приехала из Череповца.
Чем закончились поиски
В ходе операции спасатели обнаружили людей. По данным 5-tv.ru, двое туристов были найдены погибшими. Еще двоих удалось эвакуировать в район базы на Авачинском перевале.
Позже власти Камчатского края подтвердили, что найдены все участники группы. В результате трагедии погибли два человека, пятеро выжили, однако получили серьезные обморожения.
Утром 10 апреля вертолет с пострадавшими приземлился на закрытой площадке МЧС в Елизово. Выживших осмотрели медики, с ними также работают психологи.
Уголовное дело и дальнейшее расследование
По факту случившегося возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей.
Следствию предстоит установить, что именно привело к трагедии — ошибки в организации похода, человеческий фактор или совокупность обстоятельств.
В МЧС по Камчатскому краю сообщили, что спасательная операция полностью завершена, однако расследование произошедшего продолжается.
