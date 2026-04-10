Двое погибли, пятеро выжили: что известно о пропаже группы туристов на Камчатке

Из семи пропавших на Камчатке туристов выжили пятеро

Маршрут, рассчитанный на две недели, превратился в борьбу за жизнь.

На Камчатке завершилась масштабная поисково-спасательная операция после исчезновения туристической группы, отправившейся в поход из села Пиначево Елизовского района.

История началась как обычное путешествие, но закончилась гибелью людей и возбуждением уголовного дела. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как начался поход и что пошло не так

Туристическая группа из девяти человек отправилась в путь 28 марта. Планировалось, что маршрут займет около двух недель, а конечной точкой станет район Авачинского перевала. Возвращение было намечено на 10 апреля.

Однако уже 3 апреля, в районе Таловского, между участниками произошел конфликт. В результате ссоры группа разделилась: двое туристов решили идти по сокращенному маршруту, а остальные семь продолжили движение по первоначальному плану.

Ключевая проблема заключалась в том, что спутниковый телефон и палатка оказались именно у меньшей группы. Таким образом, большая часть туристов фактически осталась без связи и полноценного укрытия в условиях дикой природы.

О пропаже стало известно 9 апреля, после чего начались срочные поиски.

Масштабная поисковая операция

К операции привлекли значительные силы. В поисках участвовали сотрудники поисково-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Камчатскому краю, специалисты краевого учреждения ЦОД, а также инспекторы природного парка «Вулканы Камчатки».

Передвижение спасателей осуществлялось на снегоходах, кроме того, к операции подключили вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в поисках были задействованы 22 человека и пять единиц техники.

Маршрут группы обследовали с разных направлений, проверяя возможные отклонения от пути и зоны, где туристы могли оказаться в сложной ситуации.

Кто входил в группу

В составе туристической группы были:

— Елизавета Е., 22 года;

— Егор Р., 31 год;

— Алексей К., 21 год;

— Федор Р., 22 года;

— Полина Ф., 25 лет;

— Кира В., 23 года;

— Дмитрий Ф., 27 лет;

— Олег С., 22 года;

— Сергей В., 24 года.

Большинство участников прибыли из Санкт-Петербурга и были связаны с Санкт-Петербургским горным университетом. Одна из девушек приехала из Череповца.

Чем закончились поиски

В ходе операции спасатели обнаружили людей. По данным 5-tv.ru, двое туристов были найдены погибшими. Еще двоих удалось эвакуировать в район базы на Авачинском перевале.

Позже власти Камчатского края подтвердили, что найдены все участники группы. В результате трагедии погибли два человека, пятеро выжили, однако получили серьезные обморожения.

Утром 10 апреля вертолет с пострадавшими приземлился на закрытой площадке МЧС в Елизово. Выживших осмотрели медики, с ними также работают психологи.

Уголовное дело и дальнейшее расследование

По факту случившегося возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей.

Следствию предстоит установить, что именно привело к трагедии — ошибки в организации похода, человеческий фактор или совокупность обстоятельств.

В МЧС по Камчатскому краю сообщили, что спасательная операция полностью завершена, однако расследование произошедшего продолжается.

