«Это ложь»: выжившие солдаты США заявили, что не были готовы к атаке в Кувейте

Американские военные опровергли слова главы Пентагона о деталях атаки на базу в Кувейте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава Пентагона заявлял, что беспилотник сумел пробить оборону объекта.

Выжившие после удара по американской военной базе в Кувейте опровергли заявление главы Пентагона Пита Хегсета о деталях произошедшего. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По информации канала, военнослужащие, пережившие инцидент, не согласились с официальной версией, согласно которой беспилотник сумел преодолеть оборону укрепленного объекта. Пострадавшие утверждают, что подразделение фактически оказалось без надлежащей защиты.

«Рисовать картину, будто „один прошел сквозь“ — это ложь. <…> (Подразделение. — Прим. ред.) Не было готово обеспечить себе какую-либо защиту. Это не была укрепленная позиция», — заявил один из раненых солдат.

Как уточняет CBS News, речь идет о наиболее тяжелой атаке на американских военнослужащих с 2021 года. В результате удара погибли шесть человек, еще более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Сами военнослужащие сообщили, что после взрыва многие пострадавшие столкнулись с серьезными травмами, включая повреждения головы, значительные кровопотери и нарушения слуха.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Пентагоне раскрыли данные о потерях среди американских военных в ходе операции против Ирана. По официальной информации, погибли 13 военнослужащих США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.