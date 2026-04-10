Танцуют все: в Петербурге открылся 25-й сезон Международного фестиваля балета Dance Open

© РИА Новости/Алексей Даничев

На сцену Александринского театра выйдут более 350 артистов из Европы, Азии и Северной Америки.

Северная столица наводит и культурные мосты. Петербург принимает главное танцевальное событие этой весны. На сцене Александринского театра — Международный фестиваль балета. Его проводят уже в 25-й раз. Показать свои лучшие спектакли приехали сотни выдающихся артистов со всего мира. Преградой для высокого искусства не стали даже угрозы Запада, громоздкий багаж и закрытое небо. Об этом участники рассказали корреспонденту «Известий» Наталии Оскерко.

Психологические эксперименты из Европы, сложнейшая хореография из Северной Америки, народные мотивы из Азии — и все это на исторической сцене Александринского театра. Уже ставший петербургской традицией Международный фестиваль балета Dance Open открыл свой 25-й сезон с беспрецедентно богатой программой.

За две недели фестиваля на сцену выйдут представители десяти мировых танцевальных брендов — это больше 350 артистов из разных стран, в том числе Франции, Италии, Венгрии, и это еще одно доказательство: для настоящего искусства не существует ни границ, ни политических противостояний.

У таких танцовщиков график расписан на несколько сезонов вперед, так что гастроли в России — мимолетные. Тем не менее они находят время и Эрмитаж посмотреть, и по Северной столице погулять, и даже поменять свое представление о России.

«Перед поездкой я немного боялась, но мы полностью доверились принимающей стороне, и сейчас, уже здесь, я понимаю, каким глупым был этот страх. Я вижу, что все совсем не так, как говорят в новостях», — рассказала солистка французской компании Kafig Матильда де Вогель.

«Я думаю, у венгров, как и вообще у людей на Западе, ложное представление о вашей стране. Моя жена выросла в России, она этим очень гордится, у нас в семье к России — особое отношение», — поделился артист венгерской компании Inversedance Адам Фаяж.

А вот организаторы признаются: с каждым годом привозить самые яркие спектакли из разных уголков планеты в полном виде все сложнее. Проблемы с логистикой. Например, реквизит испанской труппы обернулся почти тремя центнерами допбагажа в самолете, а декорации для венгерской постановки пришлось сразу шить в Петербурге.

«Танец он для чего — для того, чтобы преодолевать. Культура должна открывать границы и наводить мосты, тем более в таком прекрасном городе, в котором мы находимся», — подчеркнула креативный продюсер Международного фестиваля Dance Open Ольга Беленкис.

В юбилейном сезоне Dance Open зрители увидят сразу пять российских премьер. И да, все это — балет, только современный, когда в один поток смешиваются и классика, и контемпорари, и даже акробатика. Вот на сцене — философская притча по мотивам детектива Агаты Кристи.

«Мы показываем все абстрактно: каждый из нас имеет свои грехи, которые мы хотели бы скрыть. Вот это все выражено в спектакле», — пояснил хореограф-постановщик балета Inversedance Золтан Фодор.

А это французские танцовщики ведут диалог поколений в стиле хип-хоп.

«Когда мы в первый раз надели эти костюмы, было очень тяжело, мы двигаться не могли. Когда репетировали, приходилось остановиться и привыкать к этому весу», — признался солист французской компании Kafig Реми Отошю.

Балет «Москва» — единственная русская труппа в этом сезоне — решила сразить и зрителей, и зарубежных коллег сочетанием балета, оперы, фольклора и музыки Стравинского в исполнении дисклавира.

«Я сразу вспомнил про идею самого Стравинского, которая заключалась в том, что он хотел написать „Свадебку“ для механических роялей. И в то время, более ста лет назад, это было очень популярно во всем мире», — рассказал композитор Николай Попов.

Вместе все это превращается в многочасовое повествование о роли человека в мире, о его страхах, сомнениях и удовольствиях. И здесь опять же — ни слова о политике.

«Это касается не только танцев, но и культуры в целом. Очень приятно, что каждый может оставаться собой. Здесь нет никаких предубеждений, и это ценно», — сказал артист венгерской компании Inversedance Мэтью Бэлл.

«Для нас это не только какой-то человеческий жест, но жест очень профессиональный. Вот эта позиция неотмены культуры — это серьезная история, мы бесконечно это ценим», — отметила руководитель Международного фестиваля Dance Open Екатерина Галанова.

Впереди еще больше недели фестиваля. На сцене Александринского театра выступят коллективы из Мексики, Китая, Испании, Кубы, Аргентины. А финалом Dance Open станет звездный гала-концерт 17 апреля, программу которого организаторы традиционно держат в секрете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.