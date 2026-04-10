Оператор беспилотников в зоне СВО представлен к званию Героя России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Ключевую роль в успешном продвижении на харьковском направлении играют отряды беспилотной авиации. Причем решающее значение имеет не только современная техника, а прежде всего мастерство операторов дронов. Один из них установил настоящий рекорд. Уничтожил несколько сотен машин натовского производства. И за это представлен к званию Героя России. С молодым бойцом встретилась корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

«В основном для техники, но также хорошо и по укрепам. Кумулятивная струя прошибает крыши, а так по металлу в основном», — рассказал боец Вооруженных сил России.

Боевую часть подбирают под цель. Осколочно-фугасными снарядами работают по пехоте и легкой броне. Кумулятивными — по тяжелой технике и бетонированным ДОТам. Беспилотчики 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» на харьковском направлении готовят FPV-дрон за пять минут, обычный радио — за две.

В ходе воздушной разведки обнаружили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Отправляют FPV-дрон на оптоволокне. Запускают с закрытой точки, у оператора большой опыт лавировать между деревьями. На кадрах объективного контроля видно — маскировка противнику не помогла, цель уничтожена.

«Я не собираю „птицу“, я творю. Там еще можно много всего всякого доработать, придумать. Мы, бывает, в свободное время уже свои боеприпасы какие-то улучшаем. Работа очень хорошая. Лучшая работа в мире. Самая главная мотивация — мы здесь все за свою родину. Как наши деды и прадеды, так же и мы продолжаем их дело. Надеюсь, это дело мы очень скоро закончим», — говорит инженер расчета FPV-дрона с позывным «Бардак».

Ведет дрон к цели боец с позывным «Небо». Он подписал контракт сразу после срочной службы, решил пойти по стопам отца-военнослужащего. Сейчас ему 23, и он уже представлен к государственным наградам.

«Мы его частенько отправляли на разведку, „свободная охота“ так называемая. Вот обнаружил сначала один танк между домами, отработал двумя дронами. Первый дрон, соответственно, выбил его, он перестал двигаться. Вторым дроном он залетел, произошла детонация боекомплекта. Было принято решение доразведать район. В последующем нашли в капонирах еще три танка. Танки были уничтожены. В тот же день он нашел БМП», — рассказал командир дивизиона с позывным «Гарпун».

За прошлый год он поразил почти 200 целей, среди которых танки, артиллерия и бронированные машины натовского производства. В текущем — уже больше сорока единиц техники и около 50 человек пехоты противника. Сам боец тоже начинал в пехоте, а потом решил сдать экзамен на оператора БПЛА. С первого раза не получилось, со второго — получил лучший результат в группе. За характер его зауважали сразу, теперь ценят и за результат.

«Залетели в лес, в одном гараже стояла одна машина легковая. Чуть полетели дальше — оказался РСЗО „Вампир“. Первым ударом поразили его в пакет, вторым ударом уже в кабину. Тем самым уничтожили машину. Уже меньше стало прилетов. Надо сначала доразведать местность, может, что-то найдешь покрупнее, посерьезнее, что больше наносит вреда нашим ребятам», — поделился оператор БПЛА с позывным «Небо».

Примечательно, что оператор и инженер — земляки. Теперь не только работают, но и ездят в отпуск вместе.

«Были не знакомы, познакомились уже здесь. Я был знаком с его отцом. Бате, конечно, руку пожали — достойного сына родил и воспитал», — добавил инженер с позывным «Бардак».

Преимущество в небе помогает штурмовикам-«северянам» в Харьковской области. На этой неделе они продвинулись на 14 участках волчанского направления и двух участках липцовского.

