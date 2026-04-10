«Про угрозы не в курсе»: жена героя СВО Асылханова не верит в его похищение

Жена пропавшего участника СВО Асылханова не верит в его похищение

Супруга ветерана доверяет лишь информации от поисковых служб.

Жена пропавшего участника специальной военной операции, Героя России Алексея Асылханова не придерживается версии с его похищением. Об этом она заявила в разговоре с aif.ru.

Валерия заявила, что доверяет лишь той информации, которую услышит непосредственно от поисковых служб. Публикующиеся же неподтвержденные версии — это проблемы тех, кто их выдвигает, подчеркнула она.

«Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины — Прим. ред.), Украины, я не в курсе», — добавила супруга ветерана СВО.

Тем временем в СМИ и Интернете похищение называют в качестве одной из версий исчезновения Асылханова. Военнослужащий жил с семьей в Юрге Кемеровской области. Также ряд источников предполагает, что мужчина мог сам уйти из семьи.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что начали проверку по факту исчезновения Асылханова. Ветеран пропал 3 апреля. Валерия Асылханова утверждает, что перед пропажей он не проявлял никаких тревожных признаков и ни с кем не ссорился.

