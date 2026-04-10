Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский дрон над шестью регионами России

Основной удар пришtлся на Волгоградскую и Ростовскую области.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего дронов — 57 — сбито над Волгоградской областью. Еще 48 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, 35 — над Белгородской. Девять беспилотников ликвидированы над акваторией Каспийского моря, по одному — над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью.

Накануне, 9 апреля, силы ПВО уничтожили 69 дронов над Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем и Азовским морем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики нанесли удар по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка в тот момент, когда там проходила похоронная процессия. Боевики осознанно выбрали цель — на церемонии присутствовало множество людей, священник проводил отпевание, горели свечи.

По словам женщины, панихида только началась, когда случилась атака с использованием беспилотного летательного аппарата. В результате удара пострадали мирные граждане, получившие легкие ранения.

