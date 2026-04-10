Зомби-апокалипсис? Пенсионер укусил незнакомку под сакурой и умер через час

В Японии пенсионер укусил незнакомку под сакурой и умер через час

Фото: www.globallookpress.com/AFLO/Yoshio Tsunoda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во время задержания мужчина неестественно побледнел и потерял сознание.

В Японии 89-летний мужчина укусил незнакомую женщину. Спустя час после задержания полицией он скончался. Об этом сообщает SoraNews24.

Трагический инцидент развернулся на территории живописного парка, куда люди традиционно приходят полюбоваться цветением сакуры. Конфликт возник, когда японка сделала пожилому мужчине замечание касательно его манер.

В ходе последовавшей словесной перепалки пенсионер проявил неожиданную агрессию и укусил оппонентку за руку. Очевидцы происшествия оперативно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину, несмотря на то что он категорически отрицал свою причастность к инциденту.

Ситуация начала стремительно ухудшаться, когда стражи порядка попытались проводить задержанного к служебному автомобилю. Мужчина внезапно опустился на землю, а когда его поместили на носилки, он страшно побледнел и потерял сознание.

Пожилого человека экстренно госпитализировали, однако усилия врачей оказались тщетными. Через час медики констатировали смерть пациента.

Представители полиции официально заявили, что во время ареста и в процессе транспортировки к подозреваемому не применялись меры физического воздействия или грубая сила. В настоящий момент по факту загадочной смерти пенсионера проводится тщательное расследование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.