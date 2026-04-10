Насильно призванные украинцы устроили мятеж на тренировочной базе.

Боевики Вооруженных сил Украины устроили жестокую расправу над взбунтовавшимися насильно мобилизованными в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Попытка вооруженного мятежа произошла на тренировочной базе штурмовых подразделений ВСУ в лесах Чугуевского района. В ответ боевики применили силу.

По словам источника, информацию о расправе скрывают от вышестоящего командования. Близкие убитых мобилизованных получили их изуродованные тела и документы с указанием «естественных причин» смерти.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос заговорил о мобилизации женщин. По всей Незалежной появились агитационные плакаты с призывом к девушкам вступать в армию. По мнению украинского военачальника, если бы территориальные центры комплектования (ТЦК) сменили свой профиль на женщин, особенно тех, чей муж или парень уже воюет, то эффективность войск была бы намного выше. Кроме того, командир предложил спекулировать на чувствах украинок, потерявших на фронте своих возлюбленных — гневе и жажде мести.

