Врачи в Кузбассе запустили сердце пациентки через 71 минуту после его остановки

После уникальной операции женщина уже практически восстановилась, она готовится к выписке.

Кузбасские врачи запустили сердце пациентки через 71 минуту после полной остановки кровообращения. Об этом в мессенджере MAX рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По словам главы региона, 43-летняя женщина поступила в кардиологический диспансер с острым инфарктом и кардиогенным шоком, в приемном покое наступила клиническая смерть. В такой ситуации реанимация продолжается не более получаса, потом шансов выжить нет.

«Наши врачи продолжили бороться. Параллельно с массажем сердца и искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) они провели коронарографию, нашли закупоренную артерию и поставили стент. Через 71 минуту кровоснабжение восстановили и запустили сердце», — сообщил Середюк.

Как подчеркнул губернатор, эта операция уникальна — врачи не только спасли жизнь, но и избежали повреждений головного мозга, которые практически неизбежны после длительной остановки кровообращения. Пациентка восстанавливается — скоро состоится выписка и возвращение домой, к близким.

Середюк с гордостью заявил, что в кузбасском медицинском сообществе в большинстве своем работают специалисты высочайшего класса. Благодаря внедрению самых современных методов диагностики и использованию нового оборудования медики добиваются выдающихся успехов в лечении самых сложных пациентов.

