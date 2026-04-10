На Марс с ядерным двигателем: в России предложили концепцию миссии на красную планету

В экспедиции будут участвовать грузовой и пилотируемый корабли.

Концепцию марсианской миссии с применением ядерных двигателей предложили российские ученые. Об этом в интервью «Известиям» сообщила специалист Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Елена Ромадова.

Она отметила, что в рамках миссии будут запущены грузовой и пилотируемый корабли, которые планируется собрать на околоземной орбите на высоте не ниже 900 километров. По ее словам, это нужно для соблюдения норм безопасности.

Эксперт подчеркнула, что каждое судно будет оснащено установкой, состоящей из четырех модулей с ядерными двигателями, холодильником-излучателем и семью баками с жидким водородом в качестве рабочего тела.

«В работах рассматривался так называемый бимодальный ядерный ракетный двигатель. Эта комбинированная двигательно-энергетическая установка выполняет две функции», — заявила специалист.

Ромадова добавила, что миссия грузового корабля будет заключаться в доставке на Марс посадочного модуля с оборудованием и аппаратурой. Пилотируемое судно доставит на планету жилой и командно-лабораторный комплекс и вернет их на Землю.

Она уточнила, что проект экспедиции уже получил проработанную дорожную карту, где каждая задача решается с помощью современных требований и норм безопасности.

